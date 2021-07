Sylvie Vartan franche : pas de concert hommage à Johnny, ni de réconciliation avec Laeticia...

Les tensions se conjuguent peut-être au passé, mais pas question pour Sylvie Vartan de prendre part à l'hommage qui sera rendu à Johnny le 14 septembre prochain. Invitée de l'émission On refait la télé, diffusée le 3 juillet 2021 sur RTL, la chanteuse a non seulement commenté le grand concert qui se tiendra à l'AccorHotels Arena, mais également sa (non) relation avec Laeticia Hallyday, à l'origine de cet événement commémoratif.

"Je ne compte pas particulièrement être invitée. Je ne vois pas en quoi ma présence serait la bienvenue, l'interprète de La plus belle pour aller danser a-t-elle répondu en toute honnêteté, à Eric Dussart. Moi j'ai déjà rendu hommage à Johnny, à ma façon, donc voilà, les hommages c'est terminé. Il est dans mon coeur, pas besoin de faire des hommages." A défaut d'y voir Sylvie Vartan, les fans du Taulier pourront peut-être retrouver son fils David Hallyday, ou même Laura Smet, puisqu'ils ont tous les deux été conviés.

Pour ce qui est de sa relation avec la veuve de Johnny, le bras de fer autour de l'héritage est certes terminé, mais pas de rapprochement qui tienne pour autant. "Je n'ai pas à me réconcilier ou pas me réconcilier. Ce sont deux vies différentes, de façons de voir la vie différemment". Malgré tout, la chanteuse de 76 ans reconnaît que "l'apaisement est toujours une bonne chose, pour tout le monde c'est la meilleure façon d'être et de vivre".

Sylvie Vartan a-t-elle écouté le dernier album posthume du rockeur, sorti en septembre 2020 ? "Je ne l'écouterai jamais je crois. Ça me renvoie à des moments terribles et je ne veux pas l'imaginer comme ça, en chantant ces chansons là, en étant pas au mieux de sa forme, a-t-elle confié, en se souvenant de la fin de vie de son ex-mari, décédé des suites d'un douloureux cancer, en décembre 2017. Ce n'est pas une image que je veux garder en moi."

Pour rappel, les deux icônes des yé-yés avaient été mariées entre 1966 et 1980. Suite à cette première union, Sylvie Vartan a refait sa vie avec le producteur américain Tony Scotti, avec qui elle a adopté sa fille Darina (23 ans).