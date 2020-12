Johnny Hallyday et Sylvie Vartan - Pourquoi la cérémonie de mariage a été gâchée : "J'avais peur"

"L'apparition de la frêle silhouette de Sylvie, toute blonde dans sa capeline de dentelle et sa robe de style directoire, déchaîna les ovations. Il fallut la soulever, la porter pour l'arracher à ses admirateurs et, à chaque pas, elle manqua d'être étouffée. On ne savait plus si elle criait de joie ou de terreur. Lorsqu'elle pénétra dans la mairie, Sylvie dut s'appuyer un moment contre un mur pour reprendre souffle et essuyer furtivement des larmes d'émotion." Un cirque qui a recommencé quelques minutes plus tard avec l'arrivée de Johnny... Sympathique.

Son rêve a été gâché

Après une cérémonie civile sous tension, les jeunes mariés ont dû s'armer de courage et de flegme pour quitter la mairie et rejoindre l'église, située à quelques mètres seulement. Une fois la foule traversée avec peine, c'est dans une église fermée au public que le couple a pu s'unir dans un calme relatif, entouré de ses proches, eux aussi malmenés. "On avait égaré le papa Vartan, la mariée pleurait, les témoins étaient échevelés et M. Jean-Philippe Léo Smet, militaire de son état, regardait avec consternation ses chaussures neuves couvertes de boue", avait alors rapporté le Figaro. Le photographe Jean-Marie Perrier, témoin de Sylvie Vartan ce jour-là, avait pour sa part commenté dans 50' Inside : "Sylvie c'était son rêve et son rêve a été gâché. Il faut bien le dire."

Finalement, les mariés - et futurs parents de David (qui arrivera l'année suivante) - ont pu souffler et fêter leur union dans l'intimité du manoir de Gagny... après s'être extirpés de la place de l'église. "Nous partons ce soir pour une dizaine de jours de lune de miel, avait déclaré Johnny, à l'étranger, mais je ne veux pas vous dire où". On comprend pourquoi !