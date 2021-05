Sylvie Vartan : sa fille Darina prend la défense d'Emma Smet face à une attaque virulente sur Instagram

Emma Smet, la fille d'Estelle Lefébure etDavid Hallyday est une jeune femme de 23 ans très suivie sur les réseaux sociaux. Avec 264 000 abonnés sur son compte Instagram, elle n'hésite pas à partager des moments de vie et de belles photos d'elle avec ses parents ou encore des moments complices avec son frère Cameron. Lorsqu'elle a posté une nouvelle publication lundi 24 mai, elle ne s'attendait sûrement pas à voir sa tante, Darina Scotti-Vartan, être obligée de prendre sa défense. Pourtant née la même année qu'elle, la fille de Sylvie Vartan a défendu sa nièce comme il se doit, avec beaucoup de maturité et d'intelligence.

Ne jugez pas la vie de personnes que vous ne connaissez pas personnellement

Alors qu'Emma avait simplement publié deux ravissantes photos d'elle souriante à la terrasse d'un café avec la mention "Happy", un internaute s'est permis de juger sa carrière, expliquant qu'elle n'avait pas fait grand chose pour mériter toute cette attention. Il n'en fallait pas plus pour que Darina intervienne pour prendre sa défense. "Ne jugez pas la vie de personnes que vous ne connaissez pas personnellement. Y en a marre de penser que les gens "connus" ont le temps d'être h24 sur leur téléphone - car c'est pas du tout le cas. On est tous humains, believe it or not", a rétorquée la jeune femme. Une réponse qui montre que les deux filles sont très soudées et semblent s'apprécier énormément.

Darina avait d'ailleurs, dans un premier temps, commenté la publication de la soeur d'Ilona en lui écrivant un tendre message : "Ton sourire est contagieux, beauté", auquel la jeune actrice que l'on peut voir dans Demain nous appartient avait répondu par un smiley entouré de coeur. Des photos qui ont également fait réagir les proches de la jeune fille puisque sa mère lui a écrit un "love you" quand son père a envoyé deux coeurs rouges pour signifier son amour à sa fille.