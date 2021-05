Ilona Smet : Canon en bikini chez son papa David Hallyday

Ilona Smet est la fille aînée d'Estelle Lefébure et David Hallyday. Elle a une petite soeur, Emma (23 ans), qui s'était aussi rendue au Portugal pour visiter leur papa, ainsi que deux demi-frères : Cameron (16 ans), né du deuxième mariage de David Hallyday avec Alexandra Pastor, et Giuliano (10 ans), fruit de la relation d'Estelle Lefébure et Pascal Ramette.

David Hallyday et Estelle Lefébure s'étaient mariés le 15 septembre 1989 et ont divorcé en 2001. Ils conservent d'excellents rapports, comme l'expliquait le mannequin au magazine Télé Cable Sat au mois de novembre : "Le lien que j'ai avec David, ce sont nos filles, c'est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre ! Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elles, elles restent au centre de nos vies."

Avant de faire le plein de vitamines D au Portugal, Ilona Smet a bravé le froid parisien pour le clip de la chanson Évidemment, de Kendji Girac. La jeune femme en est la star et y joue le rôle de la petite amie du chanteur, qu'elle quitte puis retrouve.