Estelle Lefébure, son lien indéfectible avec David Hallyday : confidences sur leur relation

Voilà près de 20 ans qu'Estelle Lefébure et David Hallyday ont divorcé et les ex-amants entretiennent toujours d'excellents rapports. C'est en tout cas ce que le mannequin star a affirmé lors d'une interview accordée au magazine Télé Cable Sat du 7 novembre 2020. Un entretien durant lequel le top de 54 ans s'est confié sur sa vie de famille épanouie avec ses trois enfants : Ilona Smet et Emma Smet (25 et 23 ans), qu'elle partage avec David Hallyday, mais aussi Giuliano (bientôt 10 ans), né de son mariage passé avec Pascal Ramette.

Le 13 septembre dernier, c'est en famille et à Paris que le clan a célébré les 23 ans d'Emma : Estelle Lefébure et Ilona étaient là, de même que David Hallyday et Sylvie Vartan. "Emma était tellement heureuse d'avoir toute sa famille pour son anniversaire, sa célèbre maman a-t-elle d'abord déclaré à nos confrères. Je ne suis pas le lien, mais le lien que j'ai avec David, ce sont nos filles, c'est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre ! Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elles, elles restent au centre de nos vies."

Estelle Lefébure partage son métier de mannequin avec sa fille aînée Ilona, qui défile et pose pour des campagnes de mode depuis près de sept ans. Mère et fille ont d'ailleurs récemment partagé un spot publicitaire pour la marque Mixa. "Je n'ai pas besoin [de lui donner des conseils], elle a son propre style, Estelle Lefébure a-t-elle ajouté. Cela a été un bon moment pour nous tourner ensemble." Emma s'illustre quant à elle en tant qu'actrice dans la série Demain nous appartient (TF1) depuis plus d'un an. Une passion pour la comédie qu'elle peut elle aussi partager avec maman, puisque cette dernière a fait ses débuts sur les planches du théâtre de la Madeleine avec la pièce L'Invitation cet automne, avant que les spectacles ne soient finalement suspendus, crise sanitaire oblige.