David Hallyday et Estelle Lefébure réunis à Paris pour l'anniversaire d'Emma

Le 12 septembre 2020, Emma Smet a fêté son anniversaire entourée des siens. Estelle Lefébure, sa maman, a partagé plusieurs vidéos de la soirée où l'on découvre la petite-fille de Johnny Hallyday au restaurant Le Café de L'homme à Paris. La jeune fille - qui célèbre ses 23 ans - prend juste le temps de faire un voeu avant de souffler sur l'énorme gâteau placé face à elle. "Happy birthday ma chérie d'amour" écrit tendrement sa maman en story. À côté d'Emma se trouve son papa, David Hallyday, qui ne manque pas de filmer sa fille tout au long de la soirée. L'interprète du titre Tu ne m'as pas laissé le temps a également partagé un seflie avec sa fille dans sa story Instagram. Face à Emma, sa grand-mère Sylvie Vartan ainsi que sa soeur Ilona présente avec son chéri Kamran Ahmed. Applaudie par toute sa famille, Emma semble nager dans le bonheur et profite de ces instants rares et précieux, bien loin de la guerre désormais terminée pour l'héritage de Johnny Hallyday (David ayant officiellement renoncé à la succession).

Parents d'Emma (née le 13 septembre 1997) et d'Ilona (née le 17 mai 1995), David et Estelle ont été mariés de 1989 à 2001. Interviewée par le magazine Paris Match à l'époque du mariage de David et Estelle, Sylvie Vartan avait confié : "Ils étaient tellement amoureux ! D'ailleurs, ils se ressemblent, vous ne trouvez pas ? Ils ont en commun la même sensibilité, la même simplicité, la même discrétion. On les croirait frère et soeur. C'est pour ça qu'ils s'attirent tellement !" Depuis leur séparation, le couple est resté très uni et veille à garder de bons liens pour le bien de leurs deux filles. Depuis leur divorce, Estelle a donné naissance à un petit garçon Giuliano, né en 2010 (fruit de son union avec Pascal Ramette). De son côté, David est devenu papa d'un garçon prénommé Cameron (15 ans) né de son union avec Alexandra Pastor.