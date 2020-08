Ilona Smet et Kamran Ahmed : pose sensuelle, collés-serrés sur un bateau

Ilona Smet, fille de David Hallyday etEstelle Lefébure, file le parfait amour depuis sept ans avec Kamran Ahmed. Le couple passe actuellement des vacances ensemble et là où ils sont, ça sent bon le sable chaud. Lundi 3 août 2020, le ravissant mannequin a posté une photo de leur séjour et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est vraiment accrochée à son amoureux.

Sur Instagram, la jeune femme de 25 ans a publié une photo d'elle prise sur un bateau, en noir et blanc. La bombe porte un maillot une-pièce à rayures et est assise sur son homme, qu'elle emprisonne avec amour entre ses jambes et ses bras. Une position particulièrement sensuelle.

De son côté, Kamran Ahmed la tient fermement dans ses bras. "Bear hugs [câlins d'ours, NDLR]", a-t-elle écrit en légende. Leur localisation n'est pas mentionnée.