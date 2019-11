Ilona Smet : Tendre baiser de cinéma avec Kamran Ahmed à Londres

La passion entre Ilona Smet (24 ans) et son homme ne semble pas près de s'éteindre. En couple avec le compositeur Kamran Ahmed, la petite-fille de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan a partagé un tendre cliché le 11 novembre 2019. Un cliché façon photomaton vintage montrant les deux amoureux en pleine balade dans les rues de Londres. La fille de David Hallyday et d'Estelle Lefébure écrit : "Amoureux à Londres."

À quand le mariage et le bébé ?

Suivi par plus de 115 000 abonnés, le mannequin a reçu de nombreux commentaires de ses fans. "Vous êtes magnifiques", "C'est beau l'amour" ou encore "Vous êtes magnifiques et rayonnants, les photos parlent d'elles-mêmes". Impatients de voir la famille du Taulier s'agrandir, certains internautes osent poser une question assez indiscrète aux amoureux : "À quand le mariage et le bébé ?" Un commentaire qui n'a pas (encore ?) obtenu de réponse de la part des deux intéressés. Le mystère reste donc entier sur le sujet...

Compositeur de musiques de films depuis 2013, Kamran Ahmed est âgé de 37 ans. L'homme vit un bonheur sans nuages avec la soeur d'Emma Smet depuis plus de sept ans. Les deux tourtereaux ont d'ailleurs fêté cet anniversaire le 26 août 2019. Pour l'occasion, la belle blonde avait posté une jolie déclaration d'amour à l'intention de son cher et tendre : "Sept ans avec toi et je compte encore les choses pour lesquelles je suis bénie."

Dans une interview accordée à Paris Match en août 2019, la sublime jeune femme donnait quelques informations sur celui qui partage sa vie. Elle expliquait que son homme était "à la fois suisse, écossais et pakistanais", mais aussi qu'il était le premier dont elle était tombée amoureuse. "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction", avait-elle ainsi déclaré. Un premier amour qui semble rimer avec toujours pour le couple.