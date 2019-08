Ilona Smet fête ses 7 ans d'amour avec Kamran Ahmed : Sublime baiser à la plage

Sept ans déjà. Lundi 26 août 2019, Ilona Smet et son compagnon, Kamran Ahmed ont fêté leurs sept ans d'amour. Une date tout simplement inoubliable, qu'ils ont décidé de célébrer à leur manière : sur les réseaux sociaux. Sur le compte Instagram du mannequin, on peut voir une superbe vidéo du couple à plage. Dans un ralenti, Kamran Ahmed fait virevolter sa moitié sur une plage de sable fin, avant de l'embrasser. "Sept ans avec toi et je compte encore les choses pour lesquelles je suis bénie", écrit-elle en légende de cette belle séquence, dans un message originellement publié en anglais.

De quoi émouvoir les nombreux followers d'Ilona Smet, dont plusieurs membres de sa famille. "Couple goals", s'est émerveillée sa soeur Emma Smet. "Je vous aime tous les deux, les amours. Bonheur, bonheur, bonheur", s'est extasiée sa mère, Estelle Lefébure. "Mes préférés ! Je vous aime tellement. Vous êtes le meilleur couple. J'espère trouver ça un jour", a écrit, émue, Darina Scotti-Vartan. Des mots tendres pour une journée plus tendre encore.