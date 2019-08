Darina Scotti chez son frère David : la fille de Sylvie Vartan s'éclate à Faro

Les enfants et petits-enfants de Sylvie Vartan forment une famille recomposée et unie. Dernier exemple en date le 11 août 2019 sur Instagram avec Darina Vartan-Scotti, la fille adoptive de la chanteuse et du producteur américain Tony Scotti. La jolie jeune femme de 21 ans, qui suit des études de mode dans une prestigieuse école de Los Angeles, est en effet arrivée au Portugal pour de nouvelles vacances chez son frère David Hallyday.

"Donne-moi un palmier et du soleil et je suis une fille heureuse", a-t-elle écrit en légende d'une photo publiée sur le réseau social. A l'image, Darina prend la pose en maillot de bain dans une jolie piscine. Peut-être le cliché a-t-il été pris au sein de la demeure que possède son frère David Hallyday à Faro, la capitale de l'Algarve ? Une maison dans laquelle il vit avec sa femme Alexandra Pastor et leur fils Cameron (14 ans) depuis 2017.