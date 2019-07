Emma Smet : Johnny Hallyday était inquiet qu'elle devienne comédienne

Son nom de famille, Smet, et son statut de petite-fille de Johnny Hallyday auraient pu être un poids pour ses premiers pas dans la série Demain nous appartient (TF1), mais Emma Smet a réussi à s'en défaire et surtout à imposer son personnage de Sofia. Ce jeudi 25 juillet 2019, dans une interview accordée au magazine Gala, la fille de 21 ans d'Estelle Lefébure et David Hallyday insiste sur le fait qu'elle n'a reçu aucun coup de pouce : "J'ai passé le casting pour obtenir ce rôle. Aucun piston."

Après avoir travaillé dans une boîte de production à Londres, où elle a habité durant quatre ans, Emma Smet s'est enfin décidée à se donner les moyens d'être comédienne. "Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Pendant six mois, j'ai pris des cours intensifs devant la caméra. J'ai lutté contre ma timidité. Je me suis fait violence. Car je me sens dans mon élément quand je joue", explique-t-elle.

Ce choix professionnel n'a nullement surpris ses parents : "C'était pour eux une évidence. Devant ou derrière la caméra." Estelle Léfebure et David Hallyday – qui ont été mariés de 1989 à 2001 – craignaient en revanche que leur fille ne puisse pas encaisser les critiques. "Ce n'est plus une préoccupation pour moi", confie Emma, rassurée par le très bon accueil réservé à son personnage par les téléspectateurs.

Tout comme ses parents, son défunt grand-père Johnny Hallyday avait des craintes. "Il me disait souvent : 'Es-tu vraiment sûre ?' Il s'inquiétait de me voir évoluer dans un métier pas toujours facile, et je le rassurais en lui expliquant que c'est en prenant cette direction artistique que je sentirais épanouie, partage la jeune comédienne. J'espère qu'il est fier de moi."

Emma et son grand-père – emporté le 5 décembre 2017 par un cancer du poumon qui s'est généralisé – partageaient la même passion du cinéma.

L'intégralité de l'interview d'Emma Smet est à retrouver dans le magazine Gala en kiosque le 25 juillet 2019.