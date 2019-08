Ilona Smet : Moment de tendresse avec son amoureux Kamran Ahmed

Après un séjour à Mykonos avec sa mère Estelle Lefébure, Ilona Smet (24 ans) est arrivée au Portugal. Le 17 août 2019, la petite-fille de Johnny Hallyday montre qu'elle a également emporté dans ses valises... Kamran Ahmed, son chéri depuis sept ans. Entouré de ses chiens, le couple est heureux et savoure une petite après-midi de farniente à la plage. Elle écrit : "Journée plage avec mes garçons". Rosé et Spritz à la main, Kamran et Ilona filent le parfait amour. Ils vont retrouver le clan Smet, réuni au Portugal pour deux événements importants.