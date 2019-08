Darina Scotti et Emma Smet : Hommes, drague... Elles se livrent sans détour

Un jeu de questions/réponses. Très actives sur Instagram, Darina Scotti-Vartan et Emma Smet partagent tout (ou presque) avec leurs followers. Le 14 août 2019, la tante et sa nièce ont décidé de répondre aux questions parfois très intimes de leurs fans. Vie amoureuse, conseils, amitié... les deux femmes se sont épanchées sur leurs vies privées sans aucun tabou.

Commençons par le commencement, Emma et Darina sont-elles célibataires ? "Non, pour nous deux", a-t-on appris. La fille de Sylvie Vartan, qui vit aux États-Unis, est confrontée à quelques différences culturelles avec les hommes... "Il faut savoir que là bas, tout est étiqueté. S'il te dit que vous êtes "exclusifs" mais qu'il n'est pas sûr de s'engager avec toi sérieusement, c'est juste qu'il veut te garder sous le coude jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de mieux", prévient-elle.

Avec leur notoriété, il n'est pas évident pour les deux complices de trouver des amis dignes de confiance. "C'est difficile, ça prends du temps, mais la confiance se gagne. Nos erreurs nous aident dans de futures relations", indiquent les deux femmes de 21 ans. À un si jeune âge, les deux amies donnent des conseils plein de maturité. Quelles leçons tirent-elles de leurs précédentes relations amoureuses ? "Que pas tout le monde a le même coeur et le même respect que vous. On a beaucoup appris beaucoup de choses sur nous-même et nos limites", ont-elles indiqué.

Les deux très belles femmes livrent ensuite leurs meilleurs conseils de drague, expliquant briser la glace avec un "jeu de regards". Il faut "être soi-même, se surmonter" pour plaire. Emma et Darina donnent enfin les trois choses qu'elles remarquent en premier chez un homme : "Son sourire, ses cheveux et ses yeux". Messieurs, vous êtes prévenus...

En vacances avec leur frère et père, David Hallyday, Darina Scotti-Vartan et Emma Smet passent de douces vacances du côté de Faro, au Portugal.