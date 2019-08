David Hallyday a 53 ans : l'adorable photo et le message de Laura Smet

Ce mercredi 14 août 2019, David Hallyday fête ses 53 ans. Alors qu'il profite des beaux jours de Faro, au Portugal, où il habite avec son épouse Alexandra Pastor et leur fils Cameron (14 ans) depuis 2017, sa petite demi-soeur Laura Smet (fille de Nathalie Baye) n'a pas oublié de lui souhaiter un bel anniversaire.

Malgré le tournage de la série La Garçonne qui bat son plein, pour France 2, Laura Smet a pris le temps de poster une story irrésistible sur son compte Instagram. L'actrice et réalisatrice de 35 ans a choisi une photo d'archive de David Hallyday enfant, tout blond comme ses parents Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, et déguisé en indien. En légende, juste quelques mots d'amour : "Bon anniversaire mon frère que j'aime."

Depuis quelques années, David et Laura sont plus proches que jamais. En 2010, ils chantaient ensemble On se fait peur pour l'album Un autre monde de David Hallyday. En 2018, Laura a réalisé le très beau clip de David Ma dernière lettre, un hommage à leur père, Johnny, décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé.

Le 23 juin dernier, quelques jours après la grande fête pour le mariage religieux de Laura Smet et Raphäel, qui s'étaient déjà unis civilement en décembre, David Hallyday déclarait sur le plateau de 20h30, le dimanche, présenté par Laurent Delahousse, que sa demi-soeur et lui étaient unis par "la même tristesse" .Ce qui rendait leur collaboration artistique sur ce clip encore plus forte. Quant à l'affaire de l'héritage – rappelons que Laeticia Hallyday a fait appel de la dernière décision du tribunal de Nanterre et pourrait vouloir négocier –, David bottait en touche : "Je ne désire pas trop en parler. Quand on est dans la reconstruction, on parle du coeur, on parle de l'amour. Parler de choses autres que ça, c'est très compliqué. J'ai un vrai détachement par rapport à ça. Je préfère rester dans les énergies positives, bienveillantes et continuer à aller voir le public. C'est ça qui me rend plus fort." D'autant que son dernier album, J'ai quelque chose à vous dire, a été certifié disque de platine.

Avant un retour sur scène, David Hallyday profite de Faro et de son autre demi-soeur. Darina Scotti, dont les parents sont Sylvie Vartan et Tony Scotti, a fait son arrivée au Portugal cette semaine pour passer du temps chez David Hallyday et Alexandra Pastor.