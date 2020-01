Ilona Smet : Tendre baiser avec Kamran Ahmed pour l'an 2020

Après une année bien chargée, Ilona Smet avait décidé de prendre quelques jours de vacances du côté des pistes. C'est à Courchevel que le mannequin de 24 a posé ses bagages, emportant avec elle sa soeur, Emma Smet, et leur maman Estelle Lefébure. Voilà déjà plus de sept ans qu'Ilona partage la vie d'un certain Kamran Ahmed. Il était donc normal qu'elle l'ait à ses côtés pour passer les fêtes de fin d'année.

Le 1er janvier 2020, on pouvait découvrir qu'Ilona Smet avait effectivement pu embrasser sa moitié à minuit, comme elle l'a documenté sur son compte Instagram. "Happy New Year ! Cheers to 2020 [trinquons à 2020, NDLR]", a-t-elle légendé. Sur la photo, on la voit embrasser tendrement son compagnon, qui tient leur chien Hippie dans les bras. De quoi attendrir ses 119 000 abonnés.

"L'award de l'année 2020 vous revient ! Vous trois êtes les plus mignons. On doit photoshopper Hippie !", a commenté Darina Vartan-Scotti. Le père d'Ilona, David Hallyday, ainsi que Monica Bellucci font partie de ceux qui ont plébiscité cette jolie photo.