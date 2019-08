Darina Scotti-Vartan : Fascinant défilé de looks estivaux au Portugal

Cet été, la ravissante Darina Scotti-Vartan nous a offert une véritable farandole de looks légers et estivaux. Depuis Faro, au Portugal, où elle a retrouvé sa famille, la jeune femme aux cheveux d'or n'a cessé de régaler ses followers avec ses poses les plus lascives. En maillot de bain blanc à la piscine, dans une longue robe fleurie virevoltant au gré du vent ou encore dans un petit haut au large décolleté, Darina attirait les "like" comme une lampe attire les moustiques les soirs d'été. Les publications Instagram de la naïade de 22 ans sont gorgées du soleil portugais. On sentirait presque le vent chaud glisser sur la peau de la fille de Sylvie Vartan.

Quoi de plus normal que de s'apprêter pour des moments inoubliables en famille ? Surtout lorsqu'il s'agit de l'anniversaire de son frère, David Hallyday, qui a fêté ses 53 ans le 14 août dernier. Épaules dénudées, apéritifs et crises de rires avec ses nièces : Darina Scotti-Vartan a mené la dolce vita à Faro, dans l'Algarve, à la pointe de la péninsule ibérique. Elle a pu compter sur l'entrain et la bonne humeur sans faille d'Ilona et Emma Smet. Un trio décidément inséparable. Darina n'aurait raté pour rien au monde non plus l'anniversaire de sa maman, qui soufflait ses 75 bougies le 15 août dernier. "Joyeux anniversaire mamouche. Je t'aime plus que tout au monde. Merci d'être la meilleure maman du monde. Tu mérites le meilleur", avait-elle indiqué sur une publication Instagram, dans un message originellement posté en anglais.

Parce que oui, Darina Scotti-Vartan est totalement bilingue, elle qui vit à Los Angeles le reste de l'année. Déjà reine du style, la fascinante jeune femme suit actuellement des études de mode dans une prestigieuse école de la Cité des anges. Cerise sur le pasteis de nata, Darina a dévoilé une ultime photo de son périple portugais. Tout de blanc vêtue, elle prend une dernière fois la pose près de la piscine d'une luxueuse villa. "Bye Faro", indique-t-elle avec un pincement au coeur. Il ne reste plus qu'à se préparer pour la rentrée...