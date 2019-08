Carla Bruni-Sarkozy : Délicate pensée pour Sylvie Vartan en un jour spécial

Le 15 août n'est pas un jour comme les autres pour Sylvie Vartan puisque chaque année, en plein été, elle fête son anniversaire. Ce jeudi, la star de la chanson française célèbre 75 ans. Si l'icône des années yé-yé a forcément reçu de nombreux messages pour cette nouvelle bougie, certains d'entre eux se détachent du lot. Celui publié par Carla Bruni-Sarkozy en fait partie.

Toujours en vacances avec son adorable petite fille de 7 ans, Giulia, la chanteuse de 51 ans s'est adressée à Sylvie Vartan via Instagram. "Joyeux anniversaire à la si belle et talentueuse @sylvievartanofficial. Quel plaisir d'avoir écrit pour toi un jour et quel bonheur d'être ton amie", a publié l'épouse de Nicolas Sarkozy, un délicat message rempli de tendresse mais aussi de musique.

Carla Bruni-Sarkozy est en effet replongée dans ses archives personnelles pour retrouver des images de l'enregistrement de Je chante le blues, le titre qu'elle a écrit pour Sylvie Vartan, dont elle fait référence dans son message, et qui figure sur son album Toutes peines confondues sorti en 2009. "J'avais adoré son premier album Quelqu'un m'a dit, en 2002", avait confié Sylvie Vartan au Parisien en juin 2009, alors qu'elle se trouvait dans dans les coulisses du Stade de France, où elle était venue chanter avec son ex-époux Johnny Hallyday, Le bon temps du rock'n'roll. "Je ne suis pas du genre à aller vers les gens mais un jour, on s'est croisées et je lui ai dit que son disque m'avait emballée et que si elle voulait m'écrire des chansons, j'étais preneuse", avait-elle ajouté. Leur collaboration s'est finalement produite quelques années plus tard.

Malgré la qualité de Je chante le blues, la chanson n'avait pas été diffusée en radio pour la plus grande déception de Sylvie Vartan qui n'avait pas hésité à parler à l'époque d'un boycott.