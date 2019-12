Monica Bellucci dévoile une nouvelle coupe courte à la garçonne

Pour terminer l'année 2019 en beauté, Monica Bellucci a décidé de changer de coiffure. Le 22 décembre 2019 la maman de Deva (née en septembre 2004) et de Léonie (née en mai 2010) a partagé sa nouvelle folie capillaire sur Instagram.

La sublime actrice de 55 ans a opté pour une coupe courte rock à la garçonne avec une frange droite effilée. Radieuse, l'ancienne James Bond Girl a une fois de plus fait confiance au coiffeur star John Nollet pour prendre soin de sa crinière brune. Côté make up, Monica a opté pour un smoky noir fumé avec des lèvres nude sublimées d'un gloss beige.

Il faut dire que l'actrice du film Irréversible change souvent de tête en ce moment. En septembre dernier, elle décidait de changer de coupe en affichant une coiffure d'inspiration shag. Quelques mois plus tard (le 12 décembre dernier) elle était apparue au dîner de gala de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde) avec un carré lisse. Désormais, l'ex-femme de Vincent Cassel a souhaité couper encore un peu plus court sa longue chevelure. Si l'actrice italienne change souvent de coupe, elle reste cependant fidèle à son brun intense.

Suivie par plus de 2 millions d'abonnés, les fans de Monica ont rapidement commenté sa publication. Tous ont félicité l'actrice vue cette année au cinéma dans le film Les plus belles années d'une vie pour sa nouvelle coupe mais aussi (et surtout) pour sa beauté. "Trop belle !" "Magnifique" "Sublime", "Peu importe la coiffure, vous êtes époustouflante !", "Vous êtes très belle Monica".