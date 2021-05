David Hallyday montre son fils Cameron (et c'est rare !) : mésaventure père-fils au Portugal...

David Hallyday est installé depuis plusieurs années au Portugal. Le chanteur de 54 ans y mène une vie paisible, dans un anonymat dont il ne pourrait bénéficier en France. De temps à autre, le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan donne de ses nouvelles sur Instagram et ce vendredi 14 mai, personne ne s'attendait à ce qu'il montre son fils Cameron, qu'il n'expose pas souvent. Et pourtant, David Hallyday l'a fait, pour le plus grand plaisir de ses fans (et il sont plus de 200 000 à le suivre sur son compte Instagram).

Heureux de passer du temps avec son "petit" dernier né en octobre 2004, fruit de son amour pour sa femme Alexandra Pastor (qu'il a épousée en avril, quelques mois seulement après la naissance de leur fils), David Hallyday a publié deux vidéos dans sa story. On y découvre Cameron, déjà très grand pour ses 17 ans et demi, en mauvaise posture. Le jeune homme est l'arrêt sur le bord de la route, et son vélo cassé. Il lui manque une roue, posée sur un muret à côté. "Et bah voilà, on y est, ça y est, commente David Hallyday sur sa petite séquence vidéo. T'as été trop vite, t'as encore été trop vite." "Bon bah on va faire du stop", poursuit le chanteur, filmant le paysage qui les entoure, une route déserte, quelques habitations, un magnifique ciel bleu, du vent et un panneau indiquant la destination de Faro.

Les deux riders ont finalement été secourus et leur mésaventure a pris fin. David Hallyday a ensuite publié une photo de leurs vélos dans un coffre de voiture, écrivant : "Mission sauvetage". Malgré cet accident de parcours, le duo de choc a su rester positif et rire de la situation.

Il y a quelques jours, Emma Smet avait dévoilé son petit frère sur Intagram, alors qu'elle était de passage au Portugal. Le mannequin de 23 ans, fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, posait avec Cameron, qui la dépasse. "Petit frère, plus si petit maintenant", avait-elle commenté sur sa photo.

En janvier dernier, lors d'une interview accordée à Sophie Davant pour S, le magazine de Sophie Davant, Sylvie Vartan s'était confiée sur son petit-fils. "Le plus jeune, le fils de David et Alexandra, est un colosse. Il mesure pas loin de 1,80 mètre", s'était émerveillée la chanteuse.