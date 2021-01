David Hallyday : Son fils Cameron, "un colosse" qui mesure déjà 1m80

La famille, c'est sacré. Encore plus quand elle est chérie par tout le pays. Chez les Hallyday, Smet et autres branches de l'arbre généalogique, chaque membre grandit sous l'oeil attentif du public. Heureusement, Sylvie Vartan veille au grain, notamment sur ses trois petits-enfants Ilona, Emma et Cameron. "Je suis mère et grand-mère, c'est un peu pareil en fait pour moi, explique-t-elle dans les colonnes de S, le magazine de Sophie Davant. Il paraît que, quand on est grand-père ou grand-mère, on est beaucoup plus coulant. Moi, non. J'aime tous mes enfants de la même manière, avec les mêmes exigences. Je leur dis les mêmes choses. Je n'ai pas un langage réservé à l'un et pas à l'autre."

À trois reprises, David Hallyday lui a offert ce bonheur. Il a eu Ilona, 25 ans et Emma, 23 ans, avec Estelle Lefébure. Il a ensuite accueilli un garçon, Cameron, avec Alexandra Pastor, son épouse depuis l'année 2004. Et à 16 ans, le jeune homme fait rire, sourire sa grand-mère à qui il réserve un petit surnom sur-mesure. "Le plus jeune, le fils de David et Alexandra, est un colosse, s'émerveille la chanteuse. Il mesure pas loin de 1,80 mètre. Quand il était petit, d'une manière tout à fait ingénue et tout à fait simple, alors qu'il m'avait vue me préparer, il m'a lancé : 'En fait, Mimi, tu dois aller faire Sylvie Vartan, là !' Je lui ai répondu : 'Exactement'".

Pour l'heure, nous connaissons davantage Ilona Smet, sublime mannequin aux jambes de déesse, et Emma Smet, qui incarne Sofia Daunier dans la série Demain nous appartient, sur TF1. Bientôt, Cameron devra choisir sa voie sous l'oeil bienveillant de mamie - pardon, "mimi" - et de son époux Tony Scotti. On sait toutefois qu'il a chanté, à plusieurs reprises, sur les albums de son père. "Je suis quand même assez fière de mes enfants et de mes petits-enfants, se réjouie Sylvie Vartan. David est d'une grande sagesse. Il n'a pas eu une vie toujours facile, et je suis fière de la façon dont il s'est conduit, dont il mène sa vie, de la manière dont il s'occupe de ses enfants. Darina a 23 ans, elle est encore toute jeune... mais elle est bien partie !"

Retrouvez l'interview de Sylvie Vartan dans S Le Magazine de Sophie Davant, n° 2 du 21 janvier 2021.