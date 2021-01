Sylvie Vartan - Tony Scotti était marié à leur rencontre : "Rien ne pouvait nous séparer"

L'amour a sonné à sa porte au mauvais moment. Ou presque. Sylvie Vartan, qui a eu une romance très médiatisée avec Johnny Hallyday dans les années 1960, n'a trouvé l'homme de sa vie qu'après leur rupture. Partie au Japon une fois séparée du rockeur, la chanteuse a croisé la route de Tony Scotti, qu'elle a épousé en 1984 à Los Angeles, et avec qui elle vit toujours une jolie relation. Pourtant, à l'heure des rencontres, les choses ne sonnaient pas exactement comme une évidence... puisque Monsieur n'était pas célibataire !

"J'ai su immédiatement, se souvient-elle aujourd'hui dans les colonnes de S, le magazine de Sophie Davant. Mes premiers sentiments se sont toujours révélés être les bons : je me fie donc à mes premières impressions. Tony était marié à l'époque, mais je savais que rien ne pouvait nous séparer." Elle avait vu juste. En 2021, Tony Scotti est toujours à ses côtés pour prendre soin d'elle. Il lui apporte "tout ce que ses parents" lui ont donné, quand elle était petite et qu'elle grandissait en Bulgarie. "La solidarité, la confiance, l'admiration, s'émerveille-t-elle. Tout. Le fait de sentir que j'appartiens à sa famille et lui à la mienne. Il s'occupe tout le temps de moi. De David, aussi."

Johnny aimait beaucoup Tony

Le secret de leur couple ? Sylvie Vartan l'affirme : elle n'est pas jalouse et pardonne les petits écarts. Les amoureux ont adopté Darina, une petite fille née en octobre 1997. Tony Scotti a également beaucoup offert à David Hallyday, en grand besoin d'une image paternelle parfois différente de celle, atypique, projetée par Johnny. Le producteur américain avait d'ailleurs reçu la bénédiction du Taulier. "Johnny aimait beaucoup Tony, et réciproquement, précise l'artiste. Parce que Johnny aussi cherchait quelqu'un de solide, qui pouvait lui apporter une sécurité, donner confiance. Johnny était resté un enfant lui aussi, comme moi. Sauf que, moi, j'avais été beaucoup plus protégée que lui..."

Retrouvez l'interview de Sylvie Vartan dans S Le Magazine de Sophie Davant, n° 2 du 21 janvier 2021.