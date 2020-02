Darina Scotti-Vartan : Émue, elle dévoile un rare cliché de son adoption

Ne dit-on pas qu'une image vaut mille mots ? Darina Scotti-Vartan l'a prouvé à merveille en publiant un cliché très émouvant de son adoption sur Instagram, le 19 février 2020. Sur cette photographie, on découvre la rencontre entre Sylvie Vartan et sa fille Darina alors qu'elle n'avait que 7 mois. Au comble du bonheur, Sylvie s'apprête à prendre dans ses bras la petite Darina.

Adoptée à Sofia en Bulgarie par l'interprète du titre La plus belle pour aller danser, la jeune fille n'est pas l'enfant biologique de Sylvie Vartan. Née à Iskretz en 1944, Sylvie Vartan a désiré adopter une petite fille bulgare dans la ville de Sofia, où elle a elle-même résidé pendant plusieurs années dans sa jeunesse. En légende, Darina écrit : "Le coup de foudre existe. Je t'aime". Sa maman a répondu avec tendresse : "Un coup de foudre est éternel". Ses nièces ont également rapidement commenté ce cliché comme Ilona Smet qui a écrit : "Oh mon Dieu, c'est la photo la plus mignonne de tous les temps !"

En couple avec Tony Scotti, Sylvie Vartan a décidé d'adopter Darina car elle rêvait d'avoir une petite fille. Interviewée par Paris Match en 2017, l'ex-femme de Johnny Hallyday avait confié à propos de sa fille adoptive Darina : "Son prénom signifie 'cadeau de Dieu', ni plus, ni moins. Quand j'ai serré Darina pour la première fois contre moi, mon coeur s'est arrêté de battre (...) Elle est exactement comme je l'imaginais dans mes rêves. J'ai toujours voulu avoir une grande famille. David avait comblé toutes mes attentes, je rêvais aussi d'avoir une petite fille."