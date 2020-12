David Hallyday : Rares confidences sur son fils Cameron, qui "chante super bien"

"On est partout !". Voilà la réaction deDavid Hallyday lorsque Laurent Ruquier lui a montré la Une du magazine Elle. Son ancienne épouse, Estelle Lefébure, y pose avec leurs filles Ilona (25 ans) et Emma (23 ans). Une couverture à trois à l'occasion des 75 ans du célèbre magazine féminin. "Ça me fait toujours bizarre, en fait. Mais bon, on est habitués dans la famille d'avoir des artistes depuis des générations et des générations", a-t-il expliqué sur le plateau de On est presque en direct, diffusée le samedi 12 décembre 2020.

"Je suis ravi de les voir ensemble", a poursuivi David Hallyday, avant d'évoquer son fils, Cameron (16 ans). Il chante d'ailleurs dans le nouvel album de son père, Imagine un monde. "Je manquais de voix, donc comme il chante super bien, je lui ai dit : 'Écoute, tu n'as qu'à venir poser ta voix'", a détaillé David Hallyday, révélant au passage que la voix de son adolescent figurait sur d'autres albums "sans que l'on ne le sache". "J'aime bien", a-t-il simplement ajouté.

Dans l'album, David et son fils Cameron chantent ensemble sur le titre Superstar. "On dit qu'on ne veut pas laisser la part de gâteaux aux jeunes mais il faudrait les écouter un petit peu", a-t-il expliqué au sujet de cette chanson en anglais et en français, singularité de l'opus.

Avec une si jolie voix, Cameron a tout pour lui aussi faire un jour la couverture d'un grand magazine. "Il adore le cinéma, il joue super bien et chante vachement bien. Il m'a dit vouloir prendre des cours de chant, même pour sa voix, pour la comédie", avait affirmé son père auprès de Télé-Loisirs, en mars 2019. La musique, Cameron a ça dans le sang. "Il adore chanter en fait, c'est un peu dans la famille depuis des générations... On est des générations d'artistes et on aime ça, la gaité. Surtout pendant ce confinement, il fallait quand même trouver un petit peu de bonheur", détaillait David Hallyday à 20h30, le dimanche.

Pour rappel, Cameron est né le 8 octobre 2004, du mariage de son papa avec Alexandra Pastor. Ilona et Emma Smet sont donc ses demi-soeurs.