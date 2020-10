David Hallyday, papa fier : son fils Cameron chante sur son nouvel album

Confinement oblige, c'est chez lui, dans sa chambre, comme lorsqu'il était adolescent, que David Hallyday a écrit son nouvel album. Cet opus, intitulé Imagine un monde, sortira le 27 novembre 2020. En attendant, le chanteur et musicien de 54 ans en a dévoilé un premier titre lors de son passage dans le 20h30 Le Dimanche de Laurent Delahousse, le 18 octobre sur France 2.

Entouré des vieux amis de la famille que sont Eddy Mitchell et son fils Eddy Moine, David Hallyday est notamment revenu sur la participation remarquée de son propre fils sur cet album : Cameron, 16 ans, né de son mariage avec Alexandra Pastor. "Pendant le confinement, il me manquait des voix alors je lui ai demandé de me prêter gentiment sa voix sur un titre pour étoffer la chanson", a expliqué le fils de Johnny et Sylvie Vartan. "Il adore chanter en fait, c'est un peu dans la famille depuis des générations... On est des générations d'artistes et on aime ça, la gaité. Surtout pendant ce confinement, il fallait quand même trouver un petit peu de bonheur." Son neveu Léo, le fils de Laura Smet né début octobre, suivra-t-il à son tour les aspirations artistiques de la famille ?

Ce n'est pas la première fois que David Hallyday évoque les talents de chanteur de son fils Cameron. Déjà lors d'une interview accordée à Télé Loisirs en mars 2019, il avait affirmé : "Il adore le cinéma, il joue super bien et chante vachement bien. Il m'a dit vouloir prendre des cours de chant, même pour sa voix, pour la comédie." De leur côté, ses filles Ilona et Emma Smet (25 et 23 ans), nées de sa précédente relation avec Estelle Lefébure, ont choisi d'autres voies : l'aînée s'illustrant depuis déjà quelques années en tant que mannequin, et la seconde en tant que comédienne, notamment dans la série Demain nous appartient (TF1).