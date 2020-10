Laura Smet maman : tendre message de David Hallyday, tonton aux anges

Notamment grâce au confinement, Laura Smet a pu profiter d'une grossesse relativement paisible et préservée des regards indiscrets. Il a fallu attendre que sa belle-mère Laeticia Hallyday confirme l'heureux événement au détour d'une interview accordée au magazine Paris Match en juillet dernier.

L'heure est à l'apaisement et au bonheur pour le clan Hallyday, maintenant que le bras de fer juridique autour de l'héritage du Taulier est derrière lui. Début juillet, Laeticia Hallyday et sa belle-fille Laura Smet ont finalement trouvé un accord après deux ans de lourde procédure, au cours de laquelle David Hallyday s'est mis en retrait. Par l'intermédiaire de son avocat, le père d'Ilona, Emma et Cameron (25, 23 et 16 ans) a fait savoir qu'il renonçait à sa part d'héritage, en conservant malgré tout un droit moral sur les projets commerciaux liés à l'oeuvre de son père.