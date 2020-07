Laura Smet enceinte : Laeticia Hallyday, "heureuse", évoque cette grossesse

Laeticia Hallyday et Laura Smet se sont longtemps déchirées, mais la dernière épouse de Johnny Hallyday et sa grande fille sont à présent apaisées. Toutes deux ont choisi d'aller de l'avant en trouvant un accord définitif dans l'affaire de l'héritage, un sujet dont il est longuement question dans l'entretien-fleuve que Laeticia Hallyday a accordé à Paris Match.

À nouveau vivante aux côtés de son compagnon Pascal Balland, la maman de Jade et Joy n'est pas la seule à s'être reconstruite. Laura Smet connaîtra dans quelques mois le bonheur de devenir maman. L'actrice de 36 ans est enceinte de son mari Raphaël Lancrey-Javal, une heureuse nouvelle que la fille de Nathalie Baye n'a pas souhaité officialiser.

Enthousiaste à l'idée que sa belle-fille soit enceinte, Laeticia Hallyday évoque cette grossesse voulue très discrète dans le numéro du 15 juillet 2020 de Paris Match. "Laura va être maman, j'en suis très heureuse pour elle", confie-t-elle brièvement à l'hebdomadaire.

Ces quelques mots ont été prononcés en réponse à la question de savoir si la supposée dette fiscale de 34 millions d'euros avait poussé Laeticia Hallyday à trouver rapidement une solution avec Laura Smet. "Non. Ma priorité était de retrouver la paix dont nous avions tous besoin", répond-elle. La veuve de Johnny Hallyday voulait en terminer avec cette épreuve beaucoup trop lourde pour tous les protagonistes. "David a sa vie, il a connu un autre deuil en perdant son beau-père. Tous les deux ont souffert, je le sais. L'absence de leur père leur a fait du mal - c'est pourquoi j'essaye d'être compréhensive, leur deuil est aussi douloureux", s'épanche Laeticia Hallyday. Quant à savoir ce qu'il en est réellement des dettes, "il y a eu énormément de fantasmes", assure la veuve de Johnny. "La réalité, c'est qu'il y a du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes", ajoute-t-elle sans vouloir aller plus loin sur le sujet.

Quoi qu'il en soit, Laeticia le promet, toutes les maisons ayant appartenu à Johnny Hallyday restent ouvertes à ses deux aînés, Laura Smet et David Hallyday.

L'intégralité de l'interview de Laeticia Hallyday est à retrouver dans le numéro du 15 juillet 2020 de Paris Match.