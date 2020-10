David Hallyday : Un socle "très important" pour ses filles Ilona et Emma

Le jeudi 15 octobre 2020, Estelle Lefébure fait la couverture de Gala. À 54 ans, la comédienne paraît plus en forme que jamais, elle qui a un tout nouveau défi à relever : son tout premier rôle au théâtre, dans L'Invitation, mise en scène par Philippe Lellouche. L'occasion pour le mannequin d'évoquer ce nouveau challenge, mais aussi son quotidien de mère de famille.

À commencer par le confinement, qu'elle a passé avec son fils Giuliano (10 ans en novembre prochain). "J'étais dans le Sud avec mon fils de 9 ans, mais éloignée de mes deux grandes filles qui m'ont beaucoup manqué. Il y avait bien sûr les rendez-vous en visio, mais j'ai besoin de contact physique", a-t-elle appris au magazine. L'occasion également pour Estelle Lefébure d'évoquer David Hallyday, le papa très présent de ses grandes filles, Emma et Ilona. Elle se considère comme l'un "des socles en tout cas par rapport à mes filles, car leur papa est aussi une personne très importante. Nous partageons la même vision des choses, les mêmes valeurs et, elles savent qu'elles peuvent compter sur nous".

Avec des parents comme David Hallyday et Estelle Lefébure, il était bien difficile pour Ilona (25 ans) et Emma (23 ans) de choisir autre chose que le mannequinat et la comédie pour faire carrière. "Je n'ai pas été surprise qu'elles choisissent un métier artistique, après, on s'inquiète forcément. Mais je leur fais vraiment confiance. J'ai toujours fait confiance à mes enfants. Toujours. Ce qui fait d'elles, je crois, des jeunes femmes responsables, professionnelles, ce qui n'est toujours pas le cas à 23 et 25 ans", a expliqué l'égérie Mixa à Gala.