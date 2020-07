Ilona et Emma Smet : Rares photos avec Samuel Essebag, le fils d'Arthur

Dimanche 5 juillet 2020, Sam Essebag, fils d'Arthur et de l'ex-mannequin mannequin Léa Vigny, a fêté ses 23 ans. Si son père lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux et a ainsi dévoilé une rare photo de lui, il n'était pas le seul : deux belles jeunes femmes ont aussi célébré l'événement, et il ne s'agissait pas de n'importe qui !

Les clans Essebag et Hallyday sont liés, puisque Arthur avait épousé Estelle Lefébure. Le couple s'était fréquenté entre 2004 et 2008. Ilona Smet (25 ans) et Emma Smet (22 ans), filles de David Hallyday et de son ex-épouse Estelle Lefébure, ont donc vécu quelques années avec Samuel et, visiblement, le trio est resté très proche et a gardé des liens quasi fraternels.

Pour l'anniversaire de Samuel, Ilona a donc posté sur Instagram une photo d'eux trois lorsqu'ils étaient encore enfants. On peut les voir tous les trois sur un jet-ski, le garçon au milieu. En légende de cette photo souvenir, elle écrit : "Joyeux anniversaire. Meilleur partenaire de jeu de monstres et de jet-ski."

De son côté, Emma aussi a opté pour une photo vintage. Très jeunes, Sam et elle apparaissent riant aux éclats allongés sur une serviette de plage. On peut lire : "Joyeux anniversaire, Sam ! Tu es quelqu'un d'incroyable, ne change pas, trop fière de toi, je te souhaite ce que tu attends et ce que tu mérites. Que du bonheur." Un joli message de soutien.

Et justement, en parlant de soutien, le 21 juin 2020, Sam a rendu hommage à son père pour sa fête, l'occasion de faire savoir que l'animateur de 54 ans l'avait toujours encouragé à faire ce qu'il désirait. En légende d'une photo en noir et blanc où Arthur porte Sam dans ses bras (6e photo dans notre diaporama), le jeune homme de 23 ans écrit : "Tu crois en mes rêves et je ne pouvais rien demander de mieux venant d'un père. Joyeuse fête papa."

Très discret sur sa vie privée, Arthur est également père d'Aaron (10 ans), fruit de sa relation avec Caroline, sa compagne de 2008 à 2012, et de Manava (4 ans), dont la maman est sa compagne actuelle, Mareva Galanter.