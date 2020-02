Estelle Lefébure maman fière : son fils Giuliano, snowboarder qui a bien poussé

Estelle Lefébure s'expose souvent avec ses deux grandes filles Ilona et Emma Smet, 24 et 22 ans, toutes deux nées de son mariage avec le chanteur David Hallyday. Mais le mannequin de 53 ans montre bien moins son petit dernier, Giuliano. Sans aucun doute parce qu'il n'a que 9 ans. Mais comme le temps file et qu'elle avait envie d'exprimer son immense fierté, elle a publié une rare photo de son fils sur sa page Instagram le 8 février 2020. L'occasion pour les 169 000 personnes qui la suivent de découvrir que Giuliano a bien grandi. La dernière photo publiée sur sa page remontrait à septembre 2018, lorsqu'Estelle Lefébure accompagnait son garçon à l'école pour la rentrée des classes.

Cette fois-ci, Giuliano apparaît très loin de la ville, à la montagne, où il profite des vacances d'hiver avec sa maman. Casque blanc et snowboard noir, le jeune vacancier pose sur une piste vierge de tout skieur, surplombé par un magnifique ciel bleu. "#mamanfière #jet'aime #vacances #fièredetoi #vied'amour", commente sa maman, avec une partie en anglais. Suite à la publication de son message, Estelle Lefébure a recueilli de nombreux commentaires, dont l'un de sa fille aînée Ilona qui félicite son petit frère. "Ohhh bravo giugiu", a commenté le jeune mannequin, avec trois émoticônes coeurs. L'actrice Monica Bellucci a elle aussi apposé plusieurs coeurs dans la section réservée aux commentaires.