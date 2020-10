Estelle Lefébure : Nouveau cap dans sa carrière, un défi à relever !

Estelle Lefébure a un nouveau défi à relever. À partir du 22 octobre prochain, on retrouvera l'ancien mannequin sur les planches, dans la pièce L'Invitation, au théâtre de la Madeleine, à Paris. Une oeuvre mise en scène par Philippe Lellouche, qui figure également au casting, au côté de Patrick Chesnais. Après des années à prendre la pose et à défiler pour les plus grands, à représenter la marque Mixa ou à s'essayer au cinéma, à la télévision et même à l'édition, voilà qu'Estelle Lefébure tente de s'illustrer au théâtre.

Dans la version précédente de L'Invitation, Lucie Jeanne jouait le rôle aujourd'hui repris par le mannequin de 54 ans, et Gad Elmaleh celui interprété par Patrick Chesnais. Cette pièce narre l'histoire d'un homme qui trompe son épouse, Catherine. Pour continuer son affaire en douce, il a inventé Charlie, un ami imaginaire que sa femme demande bien sûr à rencontrer. Un inconnu va donc jouer ce rôle pendant un dîner, forcément perturbé...

À 54 ans, Estelle Lefébure ne cesse de se réinventer et de se lancer de nouveaux défis. Une longévité de carrière qui fait plaisir à voir. "Si je suis encore dans le métier, c'est parce que j'ai toujours fait attention à ma peau, je n'ai jamais fumé ni fait d'excès. Je sais m'amuser, mais je reste dans le contrôle. C'est mon éducation et ma nature. Ça m'a évité des dérapages : j'exerce un métier où il y a des offres en tous genres, et j'ai dû très tôt apprendre à les refuser", confiait-elle à Marie Claire.

Estelle Lefébure a transmis ses talents et sa beauté à ses filles, Emma (23 ans) et Ilona (25 ans), l'une actrice et l'autre mannequin.