Lucie Jeanne (L'Invitation) : L'actrice n'a pas changé depuis Sous le soleil !

Quand vous voyez le visage de Lucie Jeanne, vous pensez sans doutes aux embruns des plages de sable de la Côte d'Azur, aux cocktails servis avec malice au bar Le Saint-Trop' ou aux mésaventures de Victoria, son personnage dans Sous le soleil. Mais la comédienne de 44 ans n'est pas la femme que d'un seul rôle et, sur les planches, elle a excellé dans L'Invitation. En 2019 comme en 2020, elle était Catherine au Théâtre de la Madeleine, dans cette pièce mise en scène par Philippe Lellouche. Des retrouvailles pour les deux compères qui, déjà, en 2008, jouaient ensemble Le Jeu de la vérité...

Lucie Jeanne a plus ou moins démarré sa carrière d'actrice en 1999 dans Sous le soleil. Avant d'intégrer les saisons 4 et 5 du programme star de TF1, elle n'avait obtenu qu'un rôle... déjà très estival, puisqu'elle incarnait Gaëlle Milligan dans Les Vacances de l'amour. Si plus de deux décennies ont passé depuis le début de ses aventures, le temps ne semble pas avoir d'emprise sur elle. Il n'a pas, non plus, cristallisé sa filmographie. Au contraire : tout comme Victoria à la fin de la série, elle s'est envolée vers d'autres horizons pour vivre de la comédie.