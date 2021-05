Emma Smet : Radieuse avec son papa David Hallyday, pour un fail en terrasse

Emma Smet est la fille cadette de David Hallyday et son ex-épouse Estelle Lefébure. Elle a une grande soeur, le mannequin Ilona Smet, qui trinquera à ses 26 ans le 17 mai prochain, et un petit (demi-)frère, Cameron, âgé de 16 ans et né du deuxième mariage de son papa avec Alexandra Pastor.

David Hallyday et Estelle Lefébure s'étaient mariés le 15 septembre 1989 et ont divorcé en 2001. Ils entretiennent d'excellents rapports, comme l'expliquait le mannequin au magazine Télé Cable Sat : "Le lien que j'ai avec David, ce sont nos filles, c'est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre ! Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elles, elles restent au centre de nos vies."

Concernant ses filles, David Hallyday s'est félicité de les avoir préparées aux métiers de l'image. "Cet univers est certes très ingrat car il faut accepter les échecs, mais nous en avons beaucoup parlé et je pense qu'elles sont prêtes. Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l'étais à leur âge et je sais qu'elles ont les pieds sur terre ! Grâce à leur maman et moi, elles connaissent ce métier et ses travers", expliquait-il à Jours de France au mois d'octobre 2020.

Emma et Ilona ont également bénéficié de précieux de leur défunt grand-père, Johnny Hallyday. En décembre, Ilona confiait au magazine Elle : "Nos parents nous ont habitué à ne jamais se sentir supérieures aux autres. Notre grand-père Johnny nous répétait de garder les pieds sur terre, de rester humbles. Et de ne jamais écouter les gens négatifs. Un bon conseil, car nous sommes peut-être plus endurcies que d'autres face à la méchanceté des réseaux sociaux !"