Ilona et Emma Smet : Ce conseil précieux que leur grand-père Johnny leur a donné

"J'ai essayé de leur apprendre le respect. Se respecter, respecter les autres. Et cela passe aussi par le corps, par ce qu'on mange, par la façon dont on traite la planète", ajoute Estelle Lefébure. Le mannequin a transmis ses valeurs à ses filles, bien aidée par leur papa, son ex-mari David Hallyday.

"Le lien que j'ai avec David, ce sont nos filles, c'est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre ! Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elles, elles restent au centre de nos vies", expliquait-elle au magazine Télé Cable Sat. De son côté, David Hallyday s'était félicité de l'éducation des deux jeunes femmes dans une interview accordée à Jours de France : "Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l'étais à leur âge et je sais qu'elles ont les pieds sur terre ! Grâce à leur maman et moi, elles connaissent ce métier et ses travers."