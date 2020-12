Ilona Smet et son chéri Kamran : vacances très câlines à la neige

Ilona et Kamran sont en couple depuis 8 ans ! Ils ont commémoré le dernier anniversaire de leur romance au mois d'août en échangeant les déclarations d'amour. "À nos 8 ans aujourd'hui et à tant d'années à venir. Je t'aime vers l'infini et au-delà", écrivait le mannequin dans sa story du 26 août dernier.

Discrète sur sa relation, elle avait accepté d'en dire un peu plus en interview avec Paris Match. "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction. J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie", confiait-elle au magazine en 2018. Ilona et Kamran tiennent le bon bout !