Ilona Smet : Déjà 8 ans d'amour avec Kamran, photos et message

Qui a dit que les amours d'enfance ne tiennent pas la route ? Ilona Smet est l'exemple inverse puisqu'elle est toujours en couple avec Kamran Ahmed... qu'elle connaît depuis l'adolescence ! La jeune femme de 25 ans fête ses 8 ans de relation amoureuse. Cela valait bien une petite publication Instagram.

Sur son compte suivi par 126 000 abonnés, la fille de David Hallyday et de son ex-femme Estelle Lefébure a posté quelques photos d'elle avec son chéri, le mercredi 26 août 2020. En légende, elle écrit : "A nos 8 ans aujourd'hui et à tant d'années à venir. Je t'aime vers l'infini et au-delà." Dans la story de son compte, elle a aussi partagé des photos d'un dîner romantique pour marquer le coup, verre de Spritz à la main au soleil couchant, face à un paysage qui laisse penser qu'elle se trouve en Italie. Elle a également partagé le selfie d'un baiser avec l'homme de sa vie.

Un tendre message pour son compagnon Kamran Ahmed alors qu'elle est avare de confidences sur sa belle histoire. Toutefois, en 2018, elle avait accepté d'en dire un peu plus en interview avec Paris Match. "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction. J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie", disait-elle alors. Pour le moment, c'est bien parti !

On ne sait pas grand-chose de Kamran Ahmed si ce n'est qu'il est d'origine suisse, écossaise et pakistanaise et qu'il a fait des études de commerce à Londres selon Match. Le magazine Voici avait relaté qu'il était depuis devenu banquier. Il évolue donc dans un monde nettement moins glamour que celui de son amoureuse. En effet, Ilona Smet a suivi les pas de sa mère en devenant mannequin. Elle a même collaboré avec la marque Mixa, comme sa célèbre maman et sa soeur Emma.