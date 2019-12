Estelle Lefébure, son union trop médiatisée avec David Hallyday : "C'était dur"

Invitée de 50mn Inside (TF1), Estelle Lefébure a répondu aux questions de Nikos Aliagas. Comme toujours dans l'émission, elle pu revoir des images marquantes de sa carrière. Une scène de son documentaire avec Maïwenn, ses débuts en tant que présentatrice à la télévision... L'ancien top model de 53 ans est revenu avec émotion sur son parcours.

C'est à cette occasion qu'elle est revenue sur son mariage ultramédiatisé avec David Hallyday, chanteur et célèbre fils de Johnny. "Ça fait plaisir et en même temps, quelquefois, c'est très gênant. Dans sa vie privée, on a envie d'avoir un jardin secret. Et ça, c'est très très dur. Il y a eu des photos volées, des moments intimes...", explique Estelle Lefébure, des années après leur séparation, survenue en 2001. "J'essayais d'être le mieux possible, de faire bien mon travail... Et puis voilà, après, on ne m'embête plus ! Et non, ça ne marche pas comme ça", poursuit Estelle Lefébure, qui a trouvé la paix depuis son divorce.

L'ancien mannequin est ensuite confronté à des images de ses deux filles, Emma (22 ans) et Ilona (24 ans), qui ont toutes deux trouvé le chemin de la célébrité. La plus jeune fait des étincelles dans la série Demain nous appartient (TF1), tandis que sa soeur aînée marche dans les pas de sa maman en défilant pour les plus grands.

"Entre leur père et moi, elles sont bien protégées. Ce qui est important, c'est d'avoir une vraie communication avec les enfants. Après, voilà, on dit ce que l'on pense. Maintenant, elles ont en font ce qu'elles veulent. Elles ont de temps en temps un peu souffert à l'école. On est fiers, c'est important aussi et elles le savent", indique Estelle Lefébure.

Pour rappel, David Hallyday et Estelle Lefébure ont divorcé en 2001. Ils s'étaient mariés en 1989, un an après leur rencontre sur un plateau de télévision, et avaient accueilli deux filles, Ilona et Emma.