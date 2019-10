David Hallyday : La "souffrance indélébile" deux ans après la mort de Johnny

Le 5 décembre 2019 marquera le deuxième anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Le chanteur s'est éteint à l'âge de 73 ans dans sa maison de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), emporté par un cancer du poumon qui s'était généralisé. La Taulier a ainsi laissé derrière lui sa femme Laeticia, leurs deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), ainsi que deux grands enfants, Laura Smet et David Hallyday.

Toujours très pudique lorsqu'il s'agit d'évoquer la mort de son père, David Hallyday l'est une nouvelle fois pour Paris Match. Dans une longue interview à paraître dans le numéro du 24 octobre 2019, dont il fait la couverture, le chanteur de 53 ans évoque cette plaie douloureuse qui ne s'est jamais refermée, celle du deuil.

A la question de savoir comment il va deux ans après la disparition de son père, le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan répond, après un silence : "Pour un fils, perdre un père est une souffrance indélébile. Je vis avec, j'en fais une force." Pour l'artiste, passionné de rock comme son père, une mission lui a été confiée, celle de prendre la relève. "Je me retrouve en première position avec cette légende Hallyday à perpétuer. Je reprends le flambeau", confie-t-il.

David Hallyday évoque également sa tout autant célèbre maman, qui "continue de se produire" et dont il se dit "admiratif". Sylvie Vartan propose le spectacle Avec toi au Grand Rex ces 23 et 24 octobre. Aurait-il pu chanter sa mère comme il l'a fait avec son père ? "J'aurais pu faire quelque chose avec elle, mais je n'ai pas voulu. Chacun son univers artistique", défend-t-il.

Il sait pourtant qu'il lui doit son amour pour la musique et "l'émerveillement précoce". "On me trimbalait en tournée. J'étais backstage. Dans mon berceau, déjà, j'étais baigné de mélodies. Même si je ne les comprenais pas, les mots m'enchantaient. En grandissant, j'aurais pu saturer, mais j'ai vite eu besoin d'imprimer mon style", partage-t-il. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 6 ans le petit David commença à jouer à la batterie, pour la plus grande fierté de son père.

