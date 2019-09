David Hallyday face au deuil de son père : "Quand tu les perds tu deviens grand"

Invité de Nikos Aliagas dans l'émission 50 minutes inside, diffusée le 21 septembre 2019 sur TF1, David Hallyday n'a pas hésité à évoquer sa vie de famille devant les caméras. L'occasion pour le chanteur de 53 ans de se confier sur le deuil de son père, Johnny Hallyday, mais également de parler de sa relation privilégiée avec sa demi-soeur Laura Smet.

En voyant un extrait du concert donné en duo avec son rockeur de père à La Cigale en 2008, le fils de Sylvie Vartan commente : "Je regarde et j'ai l'impression d'être un gamin. Quand t'as tes parents encore là, t'es un petit garçon encore. C'est un truc de fou. Ce n'est que quand tu les perds que tu deviens grand en fait, hélas..." Après le décès de son père, le 6 décembre 2017 des suites d'un cancer du poumon, David Hallyday a pu compter sur le soutien de sa demi-soeur Laura Smet dans cette épreuve. Tous deux sont d'ailleurs alliés dans leur bras de fer judiciaire contre Laeticia Hallyday autour du testament du Taulier, qui privilégie sa veuve et leurs filles, Jade et Joy (15 et 11 ans).