Laeticia Hallyday, 3 ans sans Johnny : bel hommage, Jade déchirante

Voilà déjà trois ans que Johnny Hallyday est mort. Le 5 décembre 2017, le rockeur décédait, emporté par un cancer des poumons à l'âge de 74 ans. Afin de saluer la mémoire de cet artiste inoubliable, père et mari, Laeticia Hallyday a publié une tendre vidéo d'eux en train de se sourire amoureusement.

Elle écrit en légende : "Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité...il nous manque plus que tout et aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui....Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment." En plus du sien, Laeticia Hallyday doit également gérer le deuil de ses filles, Jade (16 ans) et Joy (12 ans). "Il nous manque plus que les mots parce qu'ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres... il n'est pas loin, il veille il nous protège...", a-t-elle poursuivi.

Jade Hallyday a ainsi elle aussi tenu à exprimer sa peine. Sur Instagram, elle a publié une vidéo d'époque où elle donne le biberon à sa petite soeur, alors bébé. Le tout sous l'oeil avisé de Johnny Hallyday, qui repose au cimetière marin de Saint-Barthélemy et dont la tombe a été très fleurie pour l'occasion. "Cela fait trois ans que tu es parti au paradis. Il n'y a pas de mots pour te décrire. Tu me manques papa, je t'aimerai à jamais. Tu seras dans mon coeur pour toujours, avec moi. Je n'oublierai jamais ces souvenirs avec toi. Je suis si reconnaissante d'être la fille que je suis grâce à toi", a-t-elle tendrement publié sur Instagram. Un hommage très émouvant.

Laeticia Hallyday n'était pas la seule de la famille de Johnny à lui rendre hommage lors de ce triste anniversaire. David Hallyday a lui aussi écrit de tendres mots en la mémoire de son père. Sylvie Vartan a elle aussi eu une pensée pour son ancien mari. Tous deux ont publié de jolis clichés d'époque du rockeur.