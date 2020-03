Jade Hallyday : Soirée fast food avec sa soeur Joy à Los Angeles

Même s'il est recommandé de manger cinq fruits et légumes par jour pour être en bonne santé, il ne faut pas non plus se priver d'un petit plaisir coupable de temps en temps. Sur Instagram, Jade Hallyday a ainsi partagé avec ses 83 300 abonnés des photos de sa virée au fast food.

L'adolescente, fille du défunt chanteur Johnny Hallyday et de sa femme Laeticia, a donc posté deux photos d'elle se rendant le vendredi 6 mars 2020 dans un établissement de la chaîne In-N-Out Burger, à Los Angeles ; elle vit depuis de nombreuses années dans la Cité des anges où elle est scolarisée au lycée français. La demoiselle désormais âgée de 15 ans et qui semble avoir trouvé son style - coucou le discret make up et les fringues d'ado - avait embarqué sa petite soeur Joy, 11 ans, avec elle. Elles ont toutes les deux opté pour des sodas et, on l'imagine même si elles ne l'ont pas immortalisé, pour de succulents burgers. Après une semaine d'école, quoi de plus réconfortant qu'un peu de food porn ? "Ce genre de vendredi soir", a commenté Jade en légende.

Quelques jours plus tôt, Jade Hallyday révélait avoir eu droit à une soirée dansante à son établissement scolaire, le Formal Gala, avec tous ses camarades. Des beaux moments qu'elle gardera longtemps en mémoire, tous comme ses nombreux voyages. Ainsi, cet hiver, la demoiselle s'est notamment envolée pour le Maroc - pour les fêtes de fin d'année avec sa maman et son nouveau compagnon Pascal Balland - ainsi que pour l'état américain du Montana pour faire un peu de ski. Sans oublier qu'elle se rend régulièrement à Saint-Barthélémy, allant chaque fois rendre hommage à son défunt papa....