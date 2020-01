Jade Hallyday en route vers l'âge adulte : l'adolescente affirme son style

Pour beaucoup, Jade Hallyday restera à jamais cet adorable bébé adopté en novembre 2004 au Vietnam, quelques mois après sa naissance survenue le 3 août. Nombreux sont ceux qui se souviennent des images du bonheur de Laeticia et Johnny Hallyday, tenant avec amour leur petite fille. Aujourd'hui, Johnny n'est plus là et Jade a énormément grandi ces derniers mois. La disparition de son père qu'elle aimait, le deuil et la lente reconstruction n'y sont certainement pas pour rien dans ce changement significatif et cette maturation.

Quelques mois plus tôt, Jade Hallyday était encore une adolescente presque comme les autres, installée depuis de longues années à Los Angeles avec sa maman et sa petite soeur Joy, elle aussi adoptée au Vietnam. Mais en l'espace de quelques mois, l'élève scolarisée au lycée français de Los Angeles a gagné en assurance.

Cette transformation se perçoit dans son style vestimentaire. Jade Hallyday porte des tenues plus courtes, apprécie les petits shorts en jean et les tops qui laissent entrevoir de façon raisonnable son ventre. Elle apprécie la tendance grunge, mais sait aussi se montrer plus féminine lors des événements importants. En juin 2019, lorsqu'elle avait inauguré l'esplanade Johnny-Hallyday à Toulouse avec sa petite soeur, sa maman et sa grand-mère, Jade portait une jolie petite jupe et des talons. Le 1er juin dernier, lorsqu'elle s'est rendue en famille à l'Olympia pour découvrir le spectacle consacré à son papa, préparé en partie par sa maman, elle portait une petite robe courte brillante.

L'intérêt de l'adolescente pour la mode se voit également dans les accessoires qu'elle porte. Lorsqu'elle était arrivée à Paris en novembre dernier, la fille de Laeticia et Johnny Hallyday portait plusieurs sacs de marque. Une pochette rose Balenciaga, un grand cabas orange de la marque Goyard issu de la gamme Saint-Louis et un sac à dos L/UNIFORM.

Bien dans sa peau, Jade se plaît à se mettre en scène sur sa page Instagram suivie par plus de 75 000 personnes. Il n'est pas rare de la voir adopter une pose façon mannequin, comme au début du mois de décembre lorsqu'elle se trouvait sur l'île de Saint-Barthélemy pour le deuxième anniversaire de la mort de son père. Jade Hallyday est incontestablement une jeune fille à suivre ces prochains mois, voire ces prochaines années...