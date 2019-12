Jade Hallyday : Pose mannequin en petit short et maillot de bain

Serait-ce sa rencontre avec le top model Bella Hadid qui l'aurait inspirée pour cette mise en scène ? En effet, l'Américaine de 23 ans se trouvait à Saint-Barthélemy pour travailler avec la marque Chrome Hearts, dont elle est l'égérie star depuis plusieurs saisons. Laeticia Hallyday et ses filles se trouvaient à côté d'un shooting lorsqu'elles ont été invitées à rejoindre Bella Hadid et son équipe.

Avant cette photo façon mannequin, Jade Hallyday s'était précédemment montrée en maillot de bain sur sa page Instagram. Elle s'était proposée aux côtés de sa meilleure amie Capucine, qui l'accompagne dans ce nouveau séjour de quelques jours à Saint-Barthélemy. "Cette île va me manquer", a-t-elle commenté en légende de sa dernière photo, et pour cause : le retour à Los Angeles et la reprise des cours, c'est pour bientôt...