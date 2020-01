Joy Hallyday : Son fond d'écran est une adorable photo avec Johnny

L'image que la petite voit à longueur de journée se révèle être un joli cliché d'elle enfant, sur les épaules de son père Johnny Hallyday. Un portrait qui est loin d'être inédit puisque Laeticia Hallyday l'avait elle aussi mis en avant sur son compte Instagram le 27 juillet dernier pour l'anniversaire de sa cadette : "Mon petit ange, aujourd'hui tu as eu 11 ans (...). 11 ans de câlins, de mots doux, de bonheur avec toi mon petit ange qui ont semblé passer si vite tant tu as rendu nos vies plus lumineuses, plus belles et plus intenses", avait alors témoigné la veuve de 44 ans. Le 5 décembre dernier, c'est ensemble que mère et filles se sont rendues sur la tombe du rockeur, sur l'île de Saint-Barthélemy, pour commémorer les deux ans de sa mort.