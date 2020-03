Laeticia Hallyday "fière maman" : Jade, bien entourée, s'éclate au bal du lycée

Tout semble se passer pour le mieux entre les Hallyday, Pascal Balland et sa fille Mathilde. Ensemble, ils sont partis en famille dans une station de sports d'hiver du Montana (États-Unis) au mois de février dernier. Une jolie famille recomposée qui a eu l'air de s'éclater au ski, moment idéal pour créer des liens.

Pour rappel, Laeticia Hallyday et Pascal Ballant ont fait le pari de l'amour à longue distance depuis leur rencontre en août 2019 à Saint-Barthélémy. Elle vit à Los Angeles avec ses filles et lui à Paris, où il est propriétaire de trois restaurants. Avant de partir tous ensemble au parc national de Yellowstone, Laeticia Hallyday et Pascal Balland s'étaient rendus à Marrakech pour leur premier Noël ensemble.