Johnny Hallyday, mort il y a 3 ans déjà : vibrant hommage de David, Laura Smet émue

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday mourrait, emporté par un cancer des poumons, à son domicile de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), à l'âge de 74 ans. Une peine insubmersible pour sa famille. Le samedi 5 décembre 2020, ils ont été plusieurs à lui rendre hommage, trois années après son décès.

"La vie peut être tendre aussi ! On est forts mais on a tous besoin d'un moment de tendresse", a ainsi écrit le chanteur David Hallyday, le fils du rockeur, sur son compte Instagram. L'occasion de dévoiler un beau souvenir de son papa, qui posait si complice à ses côtés.

Sylvie Vartan, la mère de David, a également rendu hommage à Johnny Hallyday. La chanteuse, ancienne épouse du Taulier, a publié une photo en noir et blanc de ce dernier en train de sourire à pleines dents. "Ton sourire lumineux... For ever", a écrit Sylvie Vartan en légende. Un bel hommage souligné par Laura Smet, fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. ".... je t'aime fort", a-t-elle commenté. Une jolie solidarité familiale.

Après la mort de son père, David Hallyday a mis un certain temps avant d'évoquer cette perte. Dans un entretien au Parisien réalisé en mars 2018, trois mois après le décès de Johnny, il expliquait : "Je ne communique pas énormément, comme vous pouvez le voir. D'abord quand on perd un proche, on souffre de la même façon. (...) Cela fait partie de ma personnalité cette discrétion", avait-il confié. Pour lui, l'un des meilleurs moments avec son père était l'écriture de l'album Sang pour sang. "Je l'ai composé en trois semaines, je voyais mon père tous les jours, on écoutait tout ensemble, mon but, c'était de passer du temps avec lui et de faire un projet ensemble. C'est l'un des moments les plus forts de ma vie", s'était-il souvenu.