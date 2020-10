Laeticia Hallyday révèle ses derniers échanges avec Johnny avant sa mort

Après avoir évoqué son nouveau compagnon, le lien toujours très fort de ses filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans) avec leur père ou ce qui a été caché à son mari au sujet de sa maladie, Laeticia Hallyday a raconté dans Sept à Huit sur TF1, la teneur de ses derniers échanges avec Johnny Hallyday avant qu'il ne décède.

"On parlait beaucoup ensemble de la maladie et on ne s'est rien caché. C'était important de tout partager. Les pleurs, ses moments de doute", a déclaré la femme de 45 ans. C'est alors que la journaliste Audrey Crespo-Mara a demandé à Laeticia Hallyday s'ils avaient évoqué ensemble, la vie sans lui. "A la fin oui. Vraiment lors des tout derniers instants quand on s'est retrouvé tous les deux. Je dormais à ses côtés. Je ne l'ai jamais quitté. J'étais avec lui chaque minute, chaque seconde et on s'est dit beaucoup de choses. On a fait beaucoup de promesses et oui on a parlé de cette vie sans lui", a répondu Laeticia Hallyday.

Lors de l'entretien, on apprend également que Johnny Hallyday a demandé à sa femme des choses bien précises, notamment concernant leurs filles : "Il me demandait d'être courageuse pour Jade et Joy. Elles étaient petites, il fallait que je sois digne, courageuse. Il m'a dit que je devais continuer à les élever dans le respect des valeurs qu'on leur avait transmises, continuer de les élever dans l'amour, dans le souvenir de leur papa."

C'est alors que la journaliste a demandé à Laeticia si Johnny lui avait donné l'autorisation de vivre, en tant que femme, après sa mort et s'il lui avait dit qu'elle pouvait penser à elle. "Non", a répondu Laeticia. Et d'expliquer : "On n'était pas dans ces partages-là parce qu'il s'est battu jusqu'au bout."