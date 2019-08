Sylvie Vartan n'accepte pas la mort de Johnny Hallyday : "C'est irréel"

Invitée, mercredi 28 août 2019, d'Élodie Suigo sur les ondes de France Info, Sylvie Vartan a pu parler de son dernier disque Avec toi, déclaration d'amour au regretté chanteur Johnny Hallyday. La star de 75 ans, mariée au rockeur de 1965 à 1980, n'accepte pas sa mort...

Évoquant cet hommage musical à Johnny Hallyday "comme une évidence", Sylvie Vartan a poussé les confidences en affirmant avoir le plus grand mal à admettre qu'il n'est plus de ce monde. "J'ai vécu sa disparation comme quelque chose d'incroyable. Je n'arrive pas encore à me dire qu'il n'est pas. Le fait de me dire qu'il n'est plus, pour moi c'est complètement irréel et surréaliste. Je voulais lui rendre hommage dans sa beauté, dans sa genèse, dans sa fougue. La façon dont je l'ai connu et aimé", a-t-elle relaté.

Sylvie Vartan est ensuite revenue sur sa vie avec Johnny Hallyday, père de son fils David aujourd'hui âgé de 53 ans et en pleine procédure judiciaire avec sa demi-soeur Laura Smet concernant le décrié testament de leur père. "C'était comme naturel. On faisait le même métier. On était des adolescents mais en même temps on n'était pas comme tous les autres adolescents. On avait un côté plus adulte, moi surtout. Enfin, lui aussi d'une certaine manière puisqu'il vivait comme dans une bulle", a-t-elle raconté.

La chanteuse aura l'occasion de rendre hommage à Johnny sur scène, puisqu'elle sera les 23 et 24 octobre prochains au Grand Rex à Paris. Ce qu'elle avait d'ailleurs déjà fait l'an dernier au même endroit. "On dit souvent que chaque époque a son lot d'êtres exceptionnels. Ce fut le cas de Johnny. C'est lui qui a mis le feu au coeur de toute une génération et a déclenché une sorte de révolution. Et nous on l'a tous suivi. On a grandi ensemble dans la lumière et la passion. Nos duos reflétaient notre vie tumultueuse. Même si la vie nous a séparés plus tard, rien n'a jamais pu altérer notre amour et le respect qu'on avait l'un pour l'autre", avait-elle alors déclaré.

