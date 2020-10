David Hallyday : Avec Estelle Lefébure, ils ont préparé leurs filles à la célébrité

Au cinéma, en musique, dans la mode ou le sport, il n'est pas rare que les enfants de stars suivent les mêmes voies que leurs parents. C'est le cas des filles de David Hallyday et Estelle Lefébure, Ilona et Emma, respectivement mannequin et actrice. Le chanteur et son ex-épouse ont préparé les deux jeunes femmes à l'industrie du show-business, un "univers très ingrat" que les soeurs sont prêtes à affronter !

David Hallyday s'est livré à Jours de France. Le chanteur, et fils du défunt Johnny Hallyday, a parlé de son 14e album, Imagine un monde (disponible le 27 novembre), des conflits autour de l'héritage de son père disparu, et de ses filles, Ilona et Emma (25 et 23 ans), nées de son mariage avec Estelle Lefébure.

Les soeurs Smet s'épanouissent dans la mannequinat et la comédie. Qu'en pense leur papa, David Hallyday ? "Cet univers est certes très ingrat car il faut accepter les échecs, mais nous en avons beaucoup parlé et je pense qu'elles sont prêtes. Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l'étais à leur âge et je sais qu'elles ont les pieds sur terre ! Grâce à leur maman et moi, elles connaissent ce métier et ses travers", explique-t-il à Jours de France. David a connu une expérience presque similaire à ses débuts dans la musique, où son célèbre patronyme faisait plus parler que ses morceaux.

David Hallyday et Estelle Lefébure s'étaient mariés le 15 septembre 1989 et ont divorcé en 2001. Les ex-époux se sont récemment retrouvés pour l'anniversaire de leur fille cadette, Emma.

En plus de son nouvel album, David Hallyday retrouvera la scène, si tout va bien en 2021. Sa tournée a été reportée pour la deuxième fois à cause de la pandémie de Covid-19 et de l'interdiction de rassemblement toujours en vigueur.