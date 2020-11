Johnny Hallyday tendre papa pour Laura Smet, jolie photo souvenir de Nathalie Baye

C'est un magnifique cadeau que Nathalie Baye a offert aux 48 000 abonnés qui la suivent sur Instagram mais aussi aux très nombreux admirateurs de Johnny Hallyday. Une plongée dans leur intimité.

Mercredi 25 novembre 2020, l'actrice de 72 ans a publié une photo très personnelle remontant à de longues années en arrière. Un souvenir heureux qu'elle n'a pas souhaité garder pour elle mais partager avec le public. Cette photo a été prise le jour de l'anniversaire de sa fille Laura Smet, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. A cette époque ses deux célèbres parents, Nathalie Baye et Johnny Hallyday, étaient déjà séparés. Leur histoire d'amour débutée en 1982 n'a tenu que quatre ans, la comédienne et le chanteur se sont séparés en 1986, soit trois ans après la naissance de Laura.

Malgré cette rupture Nathalie Baye et Johnny Hallyday sont restés en bons termes et cette photo en est une nouvelle preuve. Tendre papa, Johnny a offert un concert privé à Laura et ses quelques copines, des privilégiées. Un moment gravé dans le temps et dans les souvenirs de Nathalie Baye. "Heureux souvenir, petit concert privé pour l'anniversaire de Laura et ses copines..!", a-t-elle commenté en légende.