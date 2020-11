Laura Smet, jeune maman chagrinée : mots d'amour à Johnny, encore très présent

Près de trois ans après sa mort, la disparition de Johnny Hallyday reste une blessure à vif pour sa fille Laura Smet. Le 12 novembre 2020, la comédienne de 36 ans s'est saisie de son compte Instagram le temps d'un message personnel. Photo souvenir à l'appui, la toute jeune maman a en effet confié être en manque de son célèbre papa.

"Tu me manques terriblement #dad", la fille de Nathalie Baye a-t-elle écrit en légende de sa publication. A l'image, Laura Smet apparaît au côté de son père sur un cliché datant de 2005, pris à Paris au Pavillon d'Armenonville, lors du dîner de la mode contre le Sida. Cette soirée de bienfaisance avait notamment réuni le Taulier et sa fille, mais également Laeticia Hallyday et Line Renaud. Sans surprise, ce touchant message de Laura Smet a rapidement fait réagir ses quelque 267 000 abonnés sur Instagram, dont les acteurs Géraldine Nakache et Nicolas Maury.